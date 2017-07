Il retroscena: Falcinelli ha scelto la Lazio. E Inzaghi approva

Diego Falcinelli ha scelto la Lazio. Dopo l’eccellente stagione con il Crotone, l’attaccante è tornato al Sassuolo per fine prestito, ha ricevuto diverse proposte anche dall’Inghilterra. Mentre in Italia ci hanno provato l’Udinese e molto più timidamente la Sampdoria. Ma Falcinelli vuole la Lazio, con l’approvazione totale di Simone Inzaghi. Ci sono stati contatti indiretti con il Sassuolo, presto si entrerà nel vivo. Valutazione del cartellino da dieci milioni più bonus. Prima Lotito vuole capire bene come finirà la vicenda Keita.

Foto: zimbio