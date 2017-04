Il retroscena: Diousse pallino di Sarri. E quelle parole di Martusciello…

Assane Diousse è un centrocampista di forza e di sostanza. E ha un grande pregio: può giocare in tutti i ruoli del centrocampo, anche a San Siro contro il Milan ha dimostrato di avere qualità innegabili. Il senegalese classe 1997 è arrivato in Italia quando aveva 13 anni e in serie A potrà svilupparsi il suo futuro. L’Empoli ritiene che Dioussé sia la prossima pepita di mercato e ha ragione. Le novità: apprezzato da Sarri già durante la parentesi dell’allenatore alla corte di Corsi, negli ultimi giorni lo stesso Martusciello ha ribadito al suo amico-collega i grandi e ulteriori progressi di Assane. Quindi occhio alla possibilità che il Napoli possa concretamente decidere di fare un nuovo investimento per il centrocampo. Le priorità del mercato azzurro sono altre, però meglio stare vigili. Sarri già stimava Dioussé, dopo le ultime recensioni di Martusciello…

Foto: zimbio.com