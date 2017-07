Il retroscena: De Sciglio ha deciso, aspetta la Juve. E la prima proposta bianconera… 

La Juve correrà sulle fasce. Previsti un paio di acquisti: discorso avviato per Danilo, contatti vivi per Aurier e Cancelo. E poi? E poi De Sciglio. Già, perché anche dopo l’ultimo confronto tra il suo agente Branchini e il Milan è emersa una volontà da parte del laterale. Ovvero, andare alla Juve. Una volontà chiaramente non manifestata con le virgolette, ma molto chiara. E ribadita dal suo agente. De Sciglio ha un contratto in scadenza tra meno di un anno, nessuna volontà di rinnovare. La Juve non intende certamente spendere i 15 milioni che chiede il Milan, si tratta di capire se in futuro possono esserci trame di mercato tra le due società (per esempio Cuadrado). Male che vada De Sciglio, che fin qui ha detto no alle altre proposte, aspetterà. E la prima proposta presentata dai bianconeri tramite intermediari è stata respinta: cinque milioni, troppo pochi per il Milan, pur in presenza di un contratto che scade tra poco meno di un anno.

Foto: sito ufficiale Milan