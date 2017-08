Il retroscena: Dalbert pazzo di Inter. Fedeltà assoluta, ha detto no…

Dalbert e l’Inter: una telenovela infinita che presto doverebbe sbloccarsi, con 20 milioni più bonus per le casse del Nizza. Grazie anche alla fedeltà assoluta dell’esterno sinistro, che ha voluto l’Inter oltre due mesi fa e che non ha cambiato idea per alcun motivo. Fedeltà assoluta, al punto che negli ultimi giorni il brasiliano (comunque convocato da Favre per l’esordio in campionato contro il St.Etienne) ha detto no sia al Liverpool che all’Atletico, il club spagnolo avrebbe voluto bloccarlo adesso in vista dello sblocco del mercato previsto per il prossimo gennaio. E magari le offerte sarebbero state più vantaggiose. Ma Dalbert è così pazzo di Inter che presto sarà accontentato.

Foto: onzemondial.com