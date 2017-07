Il retroscena: Cuadrado, valigia pronta. Il ruolo di Keita e non solo

Juan Cuadrado incedibile? Assolutamente no, ve lo raccontammo il 9 giugno, a pochi giorni dalla delusione di Cardiff, e si scandalizzarono in tanti. Cinquanta giorni dopo la situazione è questa: gli arrivi di Douglas Costa e Bernardeschi hanno ristretto ulteriormente gli spazi per il colombiano, già cosi ci sarebbero le condizioni per una cessione, senza dimenticare che – Mandzukic a parte – la Juve spera presto di riabbracciare a pieno regime Pjaca. Ora c’è l’affaire Keita: vi abbiamo svelato in anteprima l’offerta da 20 milioni di Marotta alla Lazio, smentita artatamente da Lotito. Già l’estate scorsa vi raccontammo la forte irruzione bianconera nei riguardi dell’attaccante senegalese, ora soltanto l’Inter – dopo i sondaggi di un paio di mesi fa – può sovvertire o ribaltare il pronostico. Keita ha in testa la Juve, questo è fin troppo chiaro, vedremo se l’eventuale offerta nerazzurra farà barcollare la Lazio e lo stesso attaccante. Indipendentemente da questo, Cuadrado sa di non avere un futuro assicurato in casa Juve. Lo avevano cercato dalla Spagna, ci sono stati sondaggi anche recenti dell’Arsenal, piace moltissimo a Montella, è stato proposto alla Roma (in cambio di Manolas) e Inter. Saranno giorni bollenti per il Juan, il Milan è una tentazione forte (ma dipende molto da Suso), tutto il resto sarà presto molto chiaro.

Foto: sito ufficiale Juventus