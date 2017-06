Il retroscena: Cuadrado non è incedibile, ecco perché. Una pista porta in Spagna

Magari alla fine resterà, ma in questo momento possiamo dire che Juan Cuadrado non è assolutamente intoccabile in casa Juve. Cedibile? Diciamo non incedibile se arrivasse una proposta, che è una cosa diversa. Tutto questo perché la Juve, che ha provveduto a riscattare il colombiano, non è rimasta soddisfattissima dal finale di stagione, un finale ritenuto non all’altezza. Ecco perché la valutazione andrà monitorata, a maggior ragione se la Juve decidesse di fare un paio di esterni offensivi (Bernardeschi priorità, piace molto Douglas Costa, il sogno è Di Maria). Una pista eventualmente porta in Spagna: Cuadrado piace al Valencia.