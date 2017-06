Il retroscena: Cuadrado, tra le condizioni della Juve e quel desiderio di Montella

Ribadiamo un concetto: la Juve non ha la priorità di cedere Cuadrado, ma potrebbe farlo in presenza di una proposta da almeno 25 milioni più bonus. Non abbiamo conferme sul Paris Saint Germain, a maggior ragione per un possibile scambio con Matuidi, possiamo confermarvi che il Milan ci sta pensando. Anche perché Cuadrado da sempre è un pallino di Montella, un desiderio e forse qualcosa in più. Oggi il Milan deve sbloccare altre situazioni, quella di Donnarumma in testa, ma l’esterno colombiano resta un pensiero forte. A maggior ragione se Suso non dovesse prolungare (lo spagnolo piace alla Roma). E in ogni caso Cuadrado sarebbe una scelta assolutamente gradita: c’era stato un sondaggio del Valencia, una destinazione forse non con eccessivo appeal, il profilo piace anche all’Arsenal. Ma se il Milan…

Foto: sito ufficiale Juventus