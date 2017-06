Il retroscena: se Cuadrado lascia la Juve, possibili due esterni offensivi

Conferme su Cuadrado: la Juve lo ha riscattato, ma non è incedibile. Anzi. Se arrivasse una proposta quasi indecente, in lizza anche il Valencia, la cessione potrebbe scattare quasi automaticamente. Situazione da seguire. E in tal caso, come a centrocampo, la Juve potrebbe fare due colpi (N’Zonzi priorità, Paredes piace molto, Renato Sanches seguito), la stessa cosa sugli esterni offensivi. I contatti per Douglas Costa stanno andando avanti da settimane, con la disponibilità del Bayern ma a certe condizioni. Bernardeschi è almeno allo stesso livello (se non di più) nel gradimento di Allegri, mentre l’affare Keita è bloccato da Lotito, a maggior ragione dopo le ultime dichiarazioni del presidente della Lazio. La Juve ha le idee chiare, pronta a passare alla fase operativa.