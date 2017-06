Il retroscena: Conti va con l’Under, gli hanno promesso che il Milan…

Andrea Conti è partito con l’Under 21 e ha chiesto, con grande rispetto per l’Atalanta, di coronare il suo sogno Milan. E’ un chiodo fisso, una scelta fatta, non ci saranno rilanci o altre cose tali da fargli cambiare idea. Voleva essere tranquillizzato, sa che l’Atalanta merita riconoscenza, ma nello stesso tempo non vuole perdere per alcun motivo al mondo l’autobus professionale della sua vita. Ha scelto il Milan, vuole soltanto il Milan, gli hanno detto di stare tranquillo. È previsto per venerdì l’incontro, possibilmente risolutivo, tra l’agente dell’esterno, Mario Giuffredi, e il presidente Antonio Percassi, fermo restando che – come già raccontato – il disgelo rispetto alle tensioni dei giorni scorsi è già in atto. Anche l’Atalanta ha capito che trattenerlo non avrebbe senso, Conti ha avuto le rassicurazioni che molto presto si tramuteranno in realtà. A strisce rosse e nere…

Foto: zimbio.com