Il retroscena: Cigarini-Milan last minute solo se Montella…

Un’idea che ritorna, Cigarini in orbita Milan. A maggior ragione dopo il grave infortunio di Bonaventura che ha sicuramente un altro ruolo, ma che potrebbe mettere il Milan nella necessità di prendere un altro centrocampista. Il budget è zero, Cigarini arriverebbe in prestito last minute soltanto se Montella manifestasse il desiderio di prendere un regista. E ci sarebbe l’avallo dei cinesi. Con la Samp non ci sono stati fin qui contatti diretti, ma nell’ultimo giorno di mercato è una situazione da tenere in considerazione.