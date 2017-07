Il retroscena: Cancelo-Juve, la distanza si riduce. E c’è il placet di Allegri

Salgono ancora le quotazioni di Joao Cancelo per la fascia destra della Juventus. Al laterale portoghese classe 1994 il Valencia attribuiva una quotazione di 25 milioni di euro, ma si potrebbe scendere fino a 20 lavorando con i bonus. Comunitario, di prospettiva ma già pronto per la grande ribalta, Cancelo potrebbe essere la soluzione ideale per l’out destro, fermo restando che De Sciglio fa storia a sé ed è destinato a prescindere alla Juve, mentre Darmian in questo momento è blindato dal Manchester United. La Vecchia Signora per Neto ha concesso uno sconto considerevole al Valencia, nell’ambito della trattativa relativa al trasferimento del portiere brasiliano si è approfondito il discorso Cancelo. E nell’operazione potrebbe essere inserito Lemina, che da tempo piace al sodalizio di Peter Lim. La distanza si riduce, c’è il placet di Allegri, situazione da seguire.

Foto: sito ufficiale Valencia