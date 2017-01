Il retroscena: Caceres, la Fiorentina ha deciso di rinunciare perché…

Un’idea forte di ieri, quella relativa a Martin Caceres per un nuovo difensore da regalare a Paulo Sousa. Ma dopo riflessioni durate 24 ore e dopo continui contatti con l’entourage il club viola ha deciso di rinunciare. Una decisione definitiva dopo aver avuto l’apertura totale di Caceres e dopo aver pensato seriamente di tesserarlo. Ma le valutazioni fatte con Paulo Sousa e il rischio di prendere un difensore che non gioca da circa un anno sono state decisive in tal senso. Anche il precedente Benalouane ha fatto la differenza in tal senso. E per Caceres continuerà la ricerca che dura da mesi…