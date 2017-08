Il retroscena: Brozovic last minute, possibile pedina di scambio. Ma…

Saranno giorni caldissimi in casa Inter sul fronte mercato. Il club nerazzurro, dopo aver perfezionato l’operazione in uscita per Jovetic (Monaco) e quella imminente di Gabigol (Benfica), si concentrerà per regalare a Spalletti gli ultimi colpi in entrata. E qui potrebbe entrare in scena Marcelo Brozovic: il croato non è una priorità nello scacchiere tattico di Spalletti, ecco perché va tenuto in considerazione come possibile pedina di scambio. Il Tottenham apprezza Brozovic, come vi abbiamo raccontato oggi c’è stata una riunione per un eventuale scambio con Moussa Sissoko, ma al momento resta soltanto un’idea da sviluppare negli ultimissimi giorni di mercato. Il centrocampista croato piace anche all’Arsenal, che fin qui però non ha formalizzato offerte, e – considerando che una delle priorità dell’Inter è il difensore centrale – Brozovic potrebbe essere la chiave per sbloccare l’affare Mustafi, obiettivo per la difesa nerazzurra insieme a Mangala. Mustafi piace di più ma i Gunners continuano a fare muro, mentre il francese aspetta solo il via libera del Manchester City. Le direttive in casa Inter sono chiare: uno parte, un altro entra.

Foto: zimbio