Il retroscena: Borja Valero e l’Inter, la Fiorentina in attesa perché…

Il nome di Borja Valero è stato accostato da più fonti all’Inter, esattamente nelle ore in cui Marca lo aveva mandato con sicurezza al Milan, al punto che ci assale il sospetto che in Spagna abbiano sbagliato la destinazione, pur sapendo dell’interesse di una delle milanesi. Scherzi a parte, la situazione è molto chiara: l’agente di Borja si sta sbattendo da giorni per trovare una soluzione: il suo assistito ha un contratto in scadenza nel 2019, senza margini di rinnovo. A Spalletti piace dai tempi della Roma, ora si tratta di capire se Borja Valero (perfetto per il 4-2-3-1) rappresenti una priorità oppure no. Il gradimento di sicuro c’è e la Fiorentina aspetta un segnale dall’agente Alejandro Camano, che non è ancora arrivato ma che è possibile arrivi. In tal caso, i viola prenderebbero atto e aprirebbero eventualmente a una trattativa per una valutazione anche sotto la doppia cifra.

Foto: zimbio.com