Il retroscena: Bonucci, ecco la verità. Il Milan si è informato, apprezza, ma…

Leonardo Bonucci e il Milan? Ecco com’è andata, evitando di sconfinare nel fantamercato. Nel corso dell’ultimo incontro con Alessandro Lucci il Milan si è informato, soltanto per capire eventuali margini di manovra. Punto. Bonucci è un difensore che piace a tutti, anche ai rossoneri, ma non si è parlato di contropartite. Meglio: De Sciglio probabilmente andrà alla Juve, ma indipendentemente da quest’operazione, magari con il coinvolgimento più avanti di Cuadrado. Il Milan non ha presentato offerte alla Juve, non ha messo sul piatto Romagnoli, non ha incassato il sì del difensore, ha soltanto espresso indiretti appezzamenti. Se Bonucci lasciasse la Juve, ci sarebbe la fila, a maggior ragione se pensiamo a qualche club inglese (tenendo conto dei motivi familiari che potrebbero portare Leo a restare comunque in Italia). Ma per il momento siamo in una situazione di apprezzamento rossonero, in attesa di altri passaggi.

Foto: Twitter Juve