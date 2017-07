Il retroscena: Bonucci, ecco cosa ha detto Lucci a Marotta. Sulla valutazione…

Non contatto, ma incontro (e cambia molto) per Leo Bonucci al Milan. Incontro tra Lucci e Marotta: l’agente ha certificato la volontà del difensore di prendere in seria considerazione la proposta rossonera. Una scelta che nasce dalla volontà di fare una nuova esperienza, possibilmente in Italia, depennando altre proposte dall’estero per motivi personali. Marotta ha preso atto, ha memorizzato, partendo dal presupposto che la Juve non vuole trattenere nessuno contro voglia. La Juve è partita da una valutazione di 45 milioni più bonus, è scesa a 40 anche senza bonus. Il discorso De Sciglio, come scritto poco fa, potrebbe essere affrontato soltanto in un secondo momento, perché c’è troppa distanza. Il Milan valuta De Sciglio 15, la Juve 8 visto che è a un anno dalla scadenza e che Mattia vuole soltanto la Juve. L’iper valutazione del Milan non interessa. Neanche sfiorato il discorso Romagnoli, com’era chiaro da ieri. Pomeriggio caldo e una cosa sicura: l’incontro certifica la volontà di Bonucci di andare al Milan. Il resto lo scopriremo presto.

Foto: Juventus Twitter