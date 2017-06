Il retroscena: Bernardeschi ha scelto la Juve. Ora tra diplomazia e offerta…

Federico Bernardeschi ha scelto la Juve. Ora è un segreto di Pulcinella, due settimane fa non lo era. Ora bisogna aspettare. Cosa? La fine dell’Europeo, sperando che l’Under 21 vada il più avanti possibile. E un contatto diretto tra Juve e Fiorentina, dopo il lavoro sotterraneo degli ultimi giorni. Deadline? Tra fine giugno e i primi giorni di luglio. La Juve non ha preannunciato un’offerta da 30 milioni, ma da 40. Con la possibilità di aggiungere bonus, oppure una contropartita tecnica gradita alla Viola. Ora ci sarà il lavoro diplomatico e una decisione da prendere. La Fiorentina ha memorizzato che Berna non vuole prolungare, andare al braccio di ferro non avrebbe senso. Tenerlo a tutti i costi significherebbe andare a un anno dalla scadenza con la valutazione mortificata, è la legge del mercato. Ora bisogna digerire il fatto che voglia andare alla Juve, ma questa è la sua scelta. L’Inter oggi è dietro, le altre soluzioni all’estero per il momento non intrigano. La Juve ha in pugno Douglas Costa, ma vuole prima capire la tempistica dell’operazione Bernardeschi. Semplicemente perché con Douglas riempirebbe il secondo slot e non potrebbe prendere un altro extracomunitario. Magari per la fascia, dove comunque Danilo (che piace molto) non è un’operazione semplice, ma la Juve ci sta provando. Mentre potrebbero essere più abbordabili le piste De Sciglio o Darmian, tenendo conto che alla Juve intriga molto Cancelo, senza dimenticare l’opzione Spinazzola, che potrebbe anticipare il suo rientro a Torino. Douglas Costa potrebbe comunque arrivare in presenza di un sacrifico Cuadrado, il mercato è lungo. Intanto, l’affare Bernardeschi…

Foto: Daily Express