Il retroscena: Bernardeschi, pressing no stop dell’Inter. Ma la Juve…

E’ un pressing no stop, quello dell’Inter nei riguardi di Federico Bernardeschi. Senza soluzione di continuità, con due o tre contatti quotidiani. Non corrisponde minimamente al vero l’indiscrezione secondo la quale Spalletti avrebbe manifestato delle perplessità sul gioiello viola, tutt’altro. L’Inter ha detto chiaramente di essere pronta a sfondare il muro dei 40 milioni, anche dei 45, magari aggiungendo una contropartita tecnica. E l’ingaggio non sarebbe un problema, carta bianca, cifra da scrivere e disponibilità assoluta. Queste le mosse dell’Inter che con Sabatini e Ausilio intensifica il forcing, se fosse possibile, con il trascorrere delle ore. Ma da qui a dire che Bernardeschi abbia detto sì all’Inter ce ne passa. L’Inter è una candidata forte, tuttavia non ha chiuso, non ha il placet per andare dalla Fiorentina e superarsi con una proposta faraonica. Semplicemente perché Bernardeschi ha apprezzato non poco le avances della Juve: non ha fretta, ora si dedicherà agli Europei con l’Under 21, c’è tempo…

Foto: Daily Express