Il retroscena: Bernardeschi, ecco cosa ha detto l’Inter all’agente

Per chi ha sempre sostenuto che Spalletti non è troppo convinto di Bernardeschi, ci sono prove che dicono esattamente il contrario. E chi ha aggiunto che nel summit tra Bozzo e Ausilio non si sia parlato del talentuoso Federico, depista sapendo di depistare. Il summit milanese tra l’agente del trequartista e il direttore sportivo dell’Inter ha avuto un solo argomento: quello relativo a Bernardeschi. L’Inter ha chiesto gli sviluppi dei rapporti con la Fiorentina, ha aggiunto che è pronta a intervenire in qualsiasi momento, disposta eventualmente ad alzare una proposta di base fissata a 40 milioni più un’eventuale contropartita tecnica. La situazione sarà molto più chiara entro cinque-sei giorni, ma tenendo sempre conto della forte volontà della Juve di battere la concorrenza nella corsa a Bernardeschi.

Foto: Daily Express