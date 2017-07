Il retroscena: Berenguer-Napoli, si può chiudere la settimana prossima

Alex Berenguer ha scelto il Napoli e ha deciso di aspettarlo. Ieri vi abbiamo detto che l’esterno offensivo classe 1995 dell’Osasuna ha detto no alle altre proposte, Athletic Bilbao in testa, convinto di aver optato per la soluzione migliore per il suo futuro. Giaccherini è in uscita (sondaggi di Toro, Fiorentina e Atalanta) e per Berenguer si può chiudere già la settimana prossima. Operazione da sei milioni di euro, gli accordi totali con l’entourage raggiunti abbondantemente, con buona pace di chi si era mostrato scettico sia su Berenguer che su Ounas, da giorni sdoganato. E invece il Napoli si appresta a perfezionare il doppio colpo sugli esterni, in aderenza allo scenario che vi avevamo raccontato.

Foto: Diario de Navarra