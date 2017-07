Il retroscena: Berardi, ecco qual è la posizione del Napoli. La Roma…

Un incontro molto costruttivo, quello tra il Napoli e chi assiste Domenico Berardi. Il Napoli ha ribadito la volontà di investire più avanti, magari anche ad agosto per la prossima estate. Quello di Berardi è un profilo che piace parecchio, il Napoli vorrebbe provare a bloccarlo ora per il 2018. Ma al momento è un discorso prematuro visto che sul ragazzo ci sono altri club, Roma compresa come riferitovi in tempi non sospetti, e il Sassuolo ha comunque la necessità di ascoltare le proposte, fermo restando che le condizioni del club di Squinzi sono chiare: per Berardi servono almeno 40 milioni più bonus. Ad ogni modo, il discorso può tornare di moda ad agosto: al Napoli piace molto l’attaccante classe 1994. E al Sassuolo Zapata, quest’ultimo al centro di diverse situazioni di mercato, non soltanto in Italia. Sempre che la situazione Berardi non si sblocchi prima…

Foto: Twitter Sassuolo