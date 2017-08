Il retroscena: Berardi, da quel messaggio di Di Francesco a un’estate di attesa 

“Tieni il telefono acceso” , disse così Eusebio Di Francesco congedandosi da Domenico Berardi. Il padrino calcistico di un attaccante classe ’94 che deve tutto all’allenatore. E che per quell’allenatore aveva fatto scelte chiare, secche e decise, come per esempio quella di rinviare la scorsa estate il trasferimento alla Juve. Da quel “lascia il telefono acceso” pochi messaggi: la Roma è forte ancora su Mahrez, non si è arresa, spera sempre di poter sbloccare. E studia eventuali soluzioni alternative. Potrebbe esserci anche Berardi? Il mercato è ancora lungo, in 20 giorni abbondanti può accadere di tutto, la valutazione del Sassuolo è altissima (non meno di 40 milioni), vedremo. Di sicuro Berardi avrebbe immaginato un’estate diversa: sembrava tutto fatto con l‘Inter, poi le cose sono cambiate. E se non squilla il telefono, mica è colpa sua…

Foto: Twitter Sassuolo