Il retroscena: bagarre per Orsolini, possibilmente senza sinergie

Sono giorni importanti per il futuro di Riccardo Orsolini, l’esterno offensivo dell’Ascoli che sta facendo benissimo in B. Anche in queste ore sono proseguiti i contatti con il Napoli, il club partenopeo crede tantissimo nel diciannovenne talento marchigiano, ma non è disposto a partecipare ad aste senza esclusione di colpi. L’Ascoli, dal suo canto, oltre a voler lasciare Orsolini a disposizione di Aglietti fino al prossimo giugno, spera di ricavare il massimo dall’operazione: la valutazione ha già sfondato il muro dei 4 milioni di euro. Nelle ultime ore la Juve ha deciso di tornare in pista in autonomia, d’altronde il club bianconero la scorsa primavera era stato tra i primi a muoversi per Orsolini (come anticipato il 30 marzo). In autonomia nel senso che in questo momento non è troppo attuale l’ipotesi di una sinergia con l’Atalanta (altro club da settimane sulle tracce dell’esterno): la Juve vuole correre da sola. Il Napoli tiene la posizione, resta assolutamente sul pezzo consapevole di essersi portato avanti con il lavoro. Molto dipenderà dall’Ascoli e dalle valutazioni del diretto interessato, su Orsolini il Napoli lavora a fari spenti da settimane e vuole stringere i tempi, ma il ritorno della Juve va tenuto in considerazione. È bagarre per Orsolini.

Foto: sito ufficiale Ascoli