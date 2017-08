Il retroscena: Bacca ha chiesto di accelerare la cessione. Il Villarreal gli garantisce…

Carlos Bacca nell’ultima settimana ha chiesto di accelerare la cessione, evidentemente stanco della situazione da separato in casa, con allegate mancate convocazioni da parte di Montella. Per il colombiano ci aveva provato il Marsiglia, ma senza garantire l’obbligo di riscatto, poi il Siviglia all’interno della gestione caotica del mercato andaluso post Monchi, adesso il Villarreal sta convincendo tutti. Con il Milan si sta ragionando sulle presenze necessarie a far scattare l’obbligo di riscatto, ove questa fosse la formula, valutazione complessiva di Bacca tra i 16 e i 18 milioni. Mentre a Carlos il Sottomarino Giallo garantisce un ingaggio da 3-3,2 milioni più bonus, gli anni di contratto potrebbero restare tre (in aderenza all’attuale vincolo con il club rossonero) ma l’accordo potrebbe anche essere quadriennale.

Foto: theworldogame.com.au