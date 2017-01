Il retroscena: Aubameyang, il “nuovo” Milan è stato a Dortmund. E il Real…

La missione del “nuovo” Milan, quello rappresentato da Fassone e Mirabelli in attesa del closing, ha fatto tappa a Dortmund nei giorni scorsi. E possiamo confermarvi come il grande sogno sia quello di riportate in Italia Aubameyang, il pezzo da novanta del Borussia. Ci sono stati contatti e incontri, per verificare la fattibilità dell’operazione. E’ stata memorizzata la richiesta dei tedeschi: si parte da una cifra non inferiore ai 65-70 milioni. Un investimento che, considerato l’eventuale budget a disposizione, il club rossonero farebbe per la prossima estate in modo da presentarsi con un incredibile botto di mercato. Vanno, però, aggiunte alcune cose: per Aubameyang è forte il rischio di un’asta, con il Real Madrid che resta il sogno del papà dell’attaccante, un sogno che il figlio ha fatto capire di voler esaudire, anche in aderenza ad una vecchia promessa fatta al nonno. Poi dipenderà da molte cose, dal futuro di Morata a Madrid e dalle strategie di mercato. Proprio per questo Fassone e Mirabelli hanno voluto fare un blitz in Germania, l’intrigo Aubameyang resta fortissimo compatibilmente con tutte le dinamiche del mercato. Confermato anche il forte interesse per Dahoud, centrocampista classe 1996 in scadenza 2018 con il Borussia Moenchengladbach, seguito dalla Juve e da un paio di big della Premier.

Foto: sito ufficiale Bundesliga