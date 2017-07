Il retroscena: Aubameyang, dalle missioni Milan agli incontri blindati in Italia. Ora entro lunedì…

Il Milan mai ha spesso di pensare a Pierre-Emerick Aubameyang e continua a farlo anche in queste ore. Le ultime: entro lunedì vedremo se l’attaccante del Borussia accetterà la proposta del Tianjin. Lunedì ne avremo 10, il mercato cinese chiude il 15, non ci sarebbe troppo tempo. Cannavaro continua a pensare ad Aubameyang. Si tratta di capire quanto il diretto interessato pensi ai cinesi: gli hanno offerto la luna, circa 30 a stagione. Ora, se accetta bene altrimenti i giochi si riaprono. Lo scorso gennaio vi parlammo delle missioni anche a Dortmund. Missioni che si sono ripetute nei mesi successivi, a scadenza impressionante. Il Milan sa che Aubameyang per restare nell’Europa calcistica che conta vorrebbe almeno 11-12 più bonus, evidentemente troppi. Ma il Milan gli è rimasto dentro, possiamo aggiungere che un paio di mesi fa c’è stato anche un incontro blindatissimo, lontano da via Rossi, con gli attuali dirigenti. Ora siamo al dentro o fuori: se accetta la Cina, amen; se insegue ingaggi da 11-12 più bonus amen bis. Ma il Milan prima di capire i margini per Kalinic, si tratta solo di aspettare, sa già che scivolando questi giorni di attesa potrebbero aprirsi scenari diversi. Sempre se scivoleranno senza novità sostanziali. Il resto, ovvero qualche cessione importante, potrebbe permettere di mettere su un bel tesoretto intanto per presentarsi dal Borussia Dortmund. Palla ad Aubameyang in questi giorni, soltanto a lui.

Foto: The Indipendent