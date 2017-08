Il retroscena: Aubameyang-Borussia, il feeling scende. Il Milan aspetta…

Non lo dirà mai, ma probabilmente Pierre Aubameyang considera concluso il suo ciclo al Borussia Dortmund. Il feeling è sceso a dismisura negli ultimi giorni, l’attaccante ha già rifiutato un paio di volte il prolungamento. E nel giro di 48-72 ore il club tedesco tornerà alla carica con la chiara intenzione di sbloccare, tenendo presente anche la posizione di Dembelé, corteggiato dal Barcellona. Per i tedeschi, osso duro in sede di trattative, perdere entrambi ad agosto sarebbe un disastro tecnico, prima che un trionfo economico. Per Auba la Cina oggi è lontana, ma le situazioni possono modificarsi giorno dopo giorno. Il Milan resta indirettamente in contatto (Aubameyang da sempre è la prima scelta, Belotti un sogno soffocato fin qui dall’intransigenza di Cairo, Kalinic la situazione più comoda), pronto a infilarsi se i rapporti tra l’attaccante e il Borussia dovessero portare alla minima rottura.

Foto: The Indipendent