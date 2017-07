Perisic, Gabigol, Nainggolan, Di Maria, Pastore, Dalbert: Ausilio a 360 gradi

Ai microfoni di Sky il ds dell’Inter, Piero Ausilio, ha rilasciato tra le altre anche queste dichiarazioni: “Le voci su Nainggolan? Non credo sia mai stato lontano dalla Roma, non penso sia stato messo sul mercato ed è giusto rispettare questo. Mi occupo dell’Inter, non della Roma. Se entro la fine dell’estate può arrivare un top come Di Maria o Pastore? I sogni sono belli perché possono anche essere realizzati. Io sono pratico, lavoro con una certa realtà che mi fa fare altri ragionamenti: la squadra si costruisce con logica, vogliamo fare questo. In questo senso bisogna tenere conto del gruppo e di un certo tetto salariale. Vogliamo magari valutare giovani e top player che all’Inter possono trovare una nuova dimensione. Dalbert? C’è una trattativa, ci siamo presentati al Nizza in maniera ufficiale, abbiamo manifestato il nostro interesse al giocatore, ma non è facile, è una cosa lunga, il club francese non è orientato a venderlo. Dobbiamo rispettare anche il volere del club. Perisic-United? Perisic si allena bene, non abbiamo preso in considerazione ad oggi quello che hanno offerto. Se Lucas Lima mi piace? È un buon giocatore. Lo strano caso di Gabigol? Non è poi una cosa così tanto strana. Ci sta che un giovane che arriva da un campionato come quello brasiliano abbia difficoltà di ambientamento. Lui doveva crescere a livello fisico, però lavora tanto e bene, ora dobbiamo capire insieme qual è il percorso migliore per facilitare la sua crescita. Magari si può anche favorire il prestito, decideremo con il ragazzo e con Spalletti”.

Foto: blastingnews.com