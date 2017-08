Pavoletti, il Cagliari e la grande occasione per ripartire

Il mercato è fatto di incastri e opportunità, specie nelle ultime due – caldissime – settimane. Ne sa qualcosa Leonardo Pavoletti, per il quale – come anticipatovi in esclusiva in prima serata – si è materializzata la pista Cagliari, con elevate possibilità di concretizzazione dell’affare. Dopo la rottura con Borriello, che viaggia verso la Spal (saldamente in pole), il club di Giulini si è mosso immediatamente per l’ex centravanti del Genoa, reduce da sei mesi difficili in quel di Napoli. Prelevato a gennaio in non perfette condizioni fisiche, Pavoletti si è ritrovato inesorabilmente chiuso dal fantastico falso nueve Dries Mertens. E adesso, con il ritorno a pieno regime di Milik, la concorrenza all’ombra del Vesuvio sarebbe stata ancora più agguerrita (a voler tacere di Zapata, in lista di sbarco). Ed ecco spuntare il Cagliari, con il ds Giovanni Rossi che lo conosce bene dai tempi di Sassuolo: un’occasione ideale per ripartire.

