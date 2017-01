Paredes, in cinque mesi è cambiato proprio tutto. La Juve…

Leandro Paredes cinque mesi dopo. A fine agosto Luciano Spalletti, protagonista di un eccellente lavoro sul campo, faceva suppliche di mercato, sperava e pregava di poterlo trattenere. Andò proprio così, anche se il centrocampista non ha avuto la visibilità che avrebbe dovuto avere, ma chi può permettersi di fare obiezioni a Spalletti? L’allenatore ha bucato soltanto il playoff di Champions (non poco, per la verità…), ma subito dopo il suo percorso è stato quello giusto. Il problema è che cinque mesi dopo Paredes è diventato il sacrificio da fare in nome del fair-play finanziario, lo ho fatto intuire chiaramente Spalletti in conferenza stampa. Ha mercato in Premier, la Roma lo valuta non meno di 20-22 più bonus. E tiene sempre Donsah sotto controllo, in caso di necessità. La Juve? Piace molto Paredes, ve ne avevamo parlato lo scorso 29 luglio raccontandovi quella proposta (13 milioni più eventuali bonus) comunque bassa, senza contare che non esistevano margini di manovra. E da allora nulla è cambiato. Certo, negli ultimi tre giorni dj mercato può sempre accadere di tutto, ma per ora siamo a livello di chiacchiere. La Juve ha altre idee per il centrocampo del futuro, anche per questo ha frenato in direzione Luiz Gustavo e riaprirebbe soltanto se il Wolfsburg accettasse le condizioni bianconere (prestito oneroso con diritto di riscatto).

Foto: Twitter Roma