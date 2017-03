Panchina Fiorentina: due sono sotto contratto, uno è di troppo

La Fiorentina deve ancora scegliere il dopo Paulo Sousa. E deve soprattutto aspettare perché sia Di Francesco che Pioli sono sotto contratto: il primo deve ancora parlare con il Sassuolo, il secondo spera fortemente di poter conservare il suo posto in sella all’Inter dopo un lavoro ben fatto e che lo ha visto trovare una rapida quadratura dal punto di vista tattico. Speranze ben riposte con l’attuale e totale appoggio di Suning anche per il futuro. Quindi per la Viola oggi Pioli resta soltanto una pista impraticabile. Un sogno potrebbe essere Spalletti, ma stiamo davvero nel campo delle ipotesi. Possiamo, invece, dire chi è di troppo: Roberto Donadoni, accostato nelle ultime ore alla Fiorentina, senza un minimo fondamento o una possibilità concreta.