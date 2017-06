Ounas-Napoli, ecco le cifre. E intanto l’esterno del Bordeaux…

Per Adam Ounas il Napoli ha sfondato il muro dei 10 milioni. La base fissa dovrebbe essere tra gli 11 e i 12, con bonus da 3-4 milioni per far quadrare completamente i conti. La conferma che fino a un mese fa la valutazione classe 1996 era di 10 milioni compresi di bonus e che l’irruzione della concorrenza ha fatto lievitare le cifre. Ma il Napoli si è mosso per tempo, altro che volontà di aspettare: il rischio sarebbe stato quello di perdere un giocatore molto considerato. Nel frattempo sul profilo Twitter “Girondinsfos” filtra anche uno scatto dell’esterno di origini algerine mentre lascia il centro d’allenamento caricando sull’auto diversi scatoloni. Un altro chiaro indizio: Ounas ha svuotato gli armadietti prima del trasferimento in Italia, sponda Napoli.

Avec la photo d'Adam Ounas qui quitte les @girondins c'est mieux… pic.twitter.com/Ctcbt0wEFa — Girondinfos (@Girondinfos) June 26, 2017

Foto: Girondinfos