Il retroscena: N’Zonzi, no stop Siviglia-Juve. Il centrocampista ha fretta

Steven N’Zonzi sempre più in orbita Juve. Ve ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, Allegri ha messo il centrocampista del Siviglia come priorità in vista della prossima stagione e nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi importanti. Vi abbiamo raccontato come la Juve abbia voglia di chiudere per il mediano classe 1988 e la trattativa con gli spagnoli procede no stop: il Siviglia per liberarlo chiede il pagamento la clausola da 40 milioni, i bianconeri offrono 30 e a 35 si potrebbe chiudere. La situazione è ben impostata, praticamente definita se ci riferiamo al desiderio del diretto interessato che sta premendo per il trasferimento in bianconero. Nelle scorse ore c’è stato un incontro tra la Juve e gli emissari del club spagnolo, che di fatto ha aperto alla cessione del francese. Allegri ha scelto e la Juve vuole andare fino in fondo: saranno ore caldissime per il futuro di N’Zonzi.

Foto: rmcsport