Niang, il rebus e le piste inglesi sempre di moda

M’Baye Niang può lasciare il Milan, sarà un rebus di questi ultimi giorni di mercato. Il francese era già scivolato in panchina con l’avanzamento di Bonaventura sulla linea degli attaccanti, adesso con l’arrivo di Deulofeu rischia di avere ancora meno spazio. E tornano di moda le indiscrezioni sganciate dalla stampa inglese (dal Daily Express al Sun) una decina di giorni fa, con West Ham (in primis), Arsenal e altri club britannici sulle tracce di Niang. Oggi le eventuali soluzioni italiane (Genoa in testa, per uno scambio con Ocampos) non convincono del tutto il giocatore, che non vorrebbe fare nuovamente un passo indietro. Ma ancora non è stata presa una decisione definitiva, i prossimi saranno anche i giorni di Niang…

Foto: thenational.ae