NIANG, GENIO E SREGOLATEZZA: DAL MILAN AL WATFORD PER RINASCERE

Genio e sregolatezza, è semplicemente questo M’Baye Niang . Un calciatore dalle indubbie qualità, ma che nel corso degli anni, nonostante le grandi speranze riposte, ha deluso le attese. Eppure Vincenzo Montella in avvio di stagione gli aveva concesso spazio e tempo per esprimersi al meglio, con scarsi risultati. Alle porte, però, c’è una nuova chance con il Watford per lui, tutta da vivere. Niang nasce il 19 dicembre del 1994 a Meulan en Yvelines, in Francia, da una famiglia originaria del Senegal. All’età di 7 anni muove i suoi primi passi nel mondo del calcio entrando a far parte della Basse-Seine Les Mureaux, poi il passaggio al Poissy e infine l’occasione tanto attesa con il Caen. I rossoblu rappresentano una tappa importante per la carriera di Niang, notano subito le su potenzialità nonostante la giovane età. Dal 2007 al 2010 cresce nel settore giovanile del sodalizio transalpino, successivamente viene aggregato alla squadra B e poi giunge la chiamata in prima squadra dove in 30 apparizioni firma 5 volte il tabellino. Numeri e prestazioni che attirano le attenzioni proprio del Milan.

