Nastasic, la Roma insiste. E il Toro non molla Paletta

Il mercato dei difensori è in grande fermento, con diverse operazioni che nelle prossime ore potrebbero essere formalizzate. E’ il caso di Nastasic-Roma e Paletta-Torino, due trattative molto calde, da seguire con attenzione. Matija Nastasić è un profilo che piace tanto a Monchi, per stessa ammissione del direttore sportivo giallorosso. La Roma è in forte pressing sullo Schalke 04, detentore del cartellino dello specialista serbo. Una pista da monitorare, in attesa di sviluppi. Nel frattempo il Toro – che non ha mai approfondito il discorso su Acerbi, come testimonia il fresco rinnovo fino al 2022 con il Sassuolo – continua a spingere per Paletta, da tempo nel mirino del club granata. Anche nella giornata di oggi ci sono stati proficui contatti con l’agente del difensore in uscita dal Milan. Operazione ormai ai dettagli, ogni giorno può essere quello buono per i passaggi formali.