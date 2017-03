Musacchio-Milan: una storia lunga quanto un closing. Dal 4 luglio…

Mateo Musacchio, il primo nome per la difesa del Milan. Non da ora, bensì…da 9 mesi. Era il 4 luglio del 2016 infatti quando titolammo “Esclusiva: Musacchio prima scelta di Montella”: uno scenario inedito, nel senso che mai fino a quel momento il nome del centrale argentino (con passaporto italiano) era stato accostato al club rossonero. La scorsa estate, per problemi di budget, il trasferimento alla fine non si concretizzò e il Milan optò per il più economico Gustavo Gomez. Ma l’interesse è sempre rimasto vivo, come da noi segnalatovi anche nei mesi di novembre e febbraio. In occasione della prossima sessione l’agognato matrimonio potrebbe dunque finalmente celebrarsi, con un particolare in più: il Villarreal, alla luce del contratto in scadenza nel 2018, sarà praticamente costretto a cedere lo specialista classe 1990, il che dovrebbe far abbassare il prezzo del cartellino, concorrenza permettendo. Musacchio-Milan: una storia lunga quanto un closing, in attesa che il passaggio di consegne si definisca (o meno) una volta per tutte.

Foto: AS