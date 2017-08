Milan, tifosi da record. E quello striscione per Fassone e Mirabelli…

Ovazioni per Donnarumma, Bonucci (non ancora inserito in lista Uefa) e non solo, passaggio del turno già blindato dopo la gara d’andata e due chicche da ricordare: questa la notte del Milan, che contro il Craiova si sta garantendo l’accesso al playoff di Europa League. A San Siro, in occasione del ritorno nelle Coppe ad oltre tre anni di distanza, ci sono 65.763 tifosi, nuovo record per il terzo turno preliminare della seconda competizione per club. Il precedente primato apparteneva a Borussia Dortmund-Wolfsburg del 6 agosto 2015, con 65.190 presenti sugli spalti del Signal Iduna Park. Il club rossonero stasera ha incassato due milioni e 33.577 euro. Da rimarcare inoltre lo striscione esposto dalla Curva Sud: “Passiamo alle cose formali. Mirabelli e Fassone, gli acquisti più importanti della stagione”. I tempi della feroce contestazione alla precedente gestione sembrano lontanissimi, potere del mercato. Ma anche di chi lo fa.

Foto: Twitter Andrea Perfetti