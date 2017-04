Milan, centrocampo da rifondare o quasi. Due strade tracciate e poi…

Il Milan del futuro dovrà pensare molto al centrocampo. In attesa di capire cosa ne sarà di Pasalic, che piace a Montella ma che è di proprietà del Chelsea. Tornerà Montolivo dopo l’infortunio ma non può bastare, serve il salto di qualità. Anche il derby con l’Inter ha evidenziato come sia necessario mettere mano a un reparto che deve far crescere Locatelli, ma che deve pensare ad altro. Due piste sono state tracciate, ve ne abbiamo già parlato, quelle che chiamano in causa Fabregas e Luiz Gustavo. Il primo ha dato disponibilità, a Londra vive bene pur non essendo titolare con il Chelsea, ma a Milano sarebbe protagonista e non è un piccolo particolare. Luiz Gustavo ha un contratto in scadenza nel 2018, stavolta sembra orientato a lasciare il Wolfsburg pur chiedendo un ingaggio elevato. Il cartellino è sceso a 9-10 milioni, di sicuro una cifra abbordabile. Due strade tracciate, il forte interesse per Pellegrini che la Roma può riprendere dal Sassuolo pagando dieci milioni. E presto altre possibili idee da concretizzare, partendo dal presupposto che il Milan si dedicherà con decisione al nuovo centrocampo.