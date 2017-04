Mertens-Napoli, Bernardeschi-Fiorentina: il punto sui rinnovi

Giorni caldi, caldissimi, sul fronte rinnovi. Mertens e il Napoli hanno apparecchiato un accordo che può portare alla fumata bianca con l’inserimento di una clausola non sopra i 20 milioni, De Laurentiis la vorrebbe ancora più bassa. A fare la differenza quanto vi abbiamo raccontato giorni fa, ovvero la tendenza da parte del Napoli di non vendere obbligatoriamente il belga in caso di non prolungamento. Questo passaggio più la leggera schiarita delle situazioni personali di Mertens possono portare alla svolta.

Capitolo Bernardeschi: la proposta di rinnovo è quella che vi abbiamo svelato diverse settimane fa, quinquennale che con i bonus può arrivare a 2,5 milioni a stagione. La Fiorentina non si è mai sentita pessimista, contrariamente a qualche interpretazione giornalistica. E ora confida di poter strappare il sì di Bernardeschi.

Foto: Twitter Napoli, Daily Express