Mertens cioccolatini ripieni: uno più gustoso dell’altro 

Il Napoli viaggia alla media di quasi quattro gol a partita, il secondo tempo dell’Olimpico a livello di autostima può essere quello giusto per la prima svolta stagionale. La Lazio ha pagato gli infortuni dei difensori, ma il Napoli era una macchina lanciatissima, sesta fissa in corsia di sorpasso, occasioni in quantità industriali. In questo contesto Mertens confeziona cioccolatini ripieni, uno più gustoso dell’altro. Il tris sul prato dell’Olimpico, da posizione impossibile e con una traiettoria che soltanto gli astisti del palline riescono a disegnare, rappresenta l’ennesima conferma di un potenziale – quello del belga – da urlo. Bisognerebbe andare in archivio e rivedere tutte le sue prodezze: ce ne sono poche banali, ci sono traiettorie impossibili che finiscono sotto l’incrocio o da quelle parti, quel pallonetto è da sigla, da spot, da raccontare ai nipotini. E Mertens, per questo Napoli lanciatissimo, è panna montata su una torta molto gustosa.

Foto: Twitter Napoli