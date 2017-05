Luiz Gustavo, Rodriguez, Suso: tutti i retroscena della giornata Milan. E Kessie…

Giornata frenetica in casa Milan. Incontri, approfondimenti e primi passi per il futuro. Premessa: più trascorrono le ore e più il Milan pensa di avere in pugno Franck Kessie, in attesa del prossimo incontro con l’Atalanta. La Roma non si sente fuori, ha sollecitato, ma oggi Kessie è sempre più orientato verso il Milan. Oggi diversi incontri: Luiz Gustavo, come già raccontato, viene considerato il perfetto partner di Kessie (lui o Fabregas), a maggior ragione se consideriamo che tra un anno abbondante il suo contratto con il Wolfsburg andrà in scadenza e si può chiedere per una cifra sotto i dieci milioni. Si è parlato anche di Ricardo Rodriguez, altro nome accostato al Milan da tempo e rilanciato alle 20.19 di stasera da MilanNews (le fonti sono sempre importanti…): c’è interesse, il club rossonero sa quanto vorrebbe guadagnare, ma non sono stati conclusi per ora accordi. E’ possibile che il Milan vada dal Wolfsburg sia per Luiz Gustavo che per Rodriguez, ma dobbiamo aspettare. E’ stata appena accennata la questione Deulofeu, anche un summit con l’agente di Suso: le parti si aggiorneranno per arrivare alla fumata bianca definitiva.