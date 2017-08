Lotito, un altro capolavoro. Ma ora fuori i soldi per il bene della Lazio 

Claudio Lotito ha fatto un altro, innegabile, capolavoro. Come riesce a vendere lui ci riescono in pochi: circa 35 milioni per Keita Balde in scadenza di contratto. Pensate: la Juve era arrivata a 21, l’Inter stava aspettando chissà cosa, prestito con obbligo eventuali e varie. Lotito ha fiutato l’aria, ha coinvolto Jorge Mendes, in questo modo Keita è stato convinto ad accettare una destinazione che aveva sempre rifiutato perché il suo obiettivo era quello di restare in Italia. Ma nelle storie di mercato tutto passa e tutto cambia, Calenda avrà ottenuto le sue belle commissioni, così vissero tutti felici e contenti. In fondo, Lotito ha portato a casa circa 60 milioni per due calciatori (Keita e Biglia) in scadenza: un doppio capolavoro. Ma ora, senza retorica, sarebbe il caso di tirare fuori almeno una parte di quei soldi per la serenità di Simone Inzaghi e per le migliori fortune della sua Lazio. Accadrà? Abbiamo più di qualche dubbio.