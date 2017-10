L’Inter ritrova Cancelo: la nuova freccia nell’arco di Spalletti con vista derby

L’Inter riabbraccia Joao Cancelo dopo oltre un mese dall’infortunio procuratosi a fine agosto. Il laterale classe 1994 si era fatto male in Portogallo durante l’allenamento con la propria Nazionale, riportando una distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Un brutta tegola per l‘Inter e per Luciano Spalletti, che aveva appena iniziato a far assaggiare la Serie A all’ex calciatore del Valencia, approdato in nerazzurro in estate nell’operazione che ha portato Kondogbia in Spagna. Uno scampolo di partita in campionato (7 minuti nel successo per 3-1 all’Olimpico contro la Roma), poi l’infortunio al ginocchio che ne ha rallentato l’inserimento e l’ambientamento nello scacchiere tattico di don Luciano. Dopo oltre un mese di assenza, il tecnico nerazzurro potrà finalmente continuare il lavoro su Cancelo, tornato ieri ad allenarsi con il resto del gruppo. Il laterale destro portoghese ha gamba, tecnica e qualità, è un terzino destro naturale ma all’occorrenza può essere impiegato anche come esterno offensivo, per esempio se ci fosse la necessità di impiegarlo largo sulla corsia di destra nel 4-2-3-1. Nelle valutazioni dello staff tecnico nerazzurro, infatti, Joao può assicurare più varianti anche all’interno della stessa partita. Un calciatore moderno, interprete buono per ogni vestito tattico. Adesso la palla passa a Spalletti che in situazioni di questo genere riesce sempre a tirare fuori il meglio di sé e dei propri calciatori. Non a caso il lavoro sul campo è la specialità della casa. Il tecnico di Certaldo saprà ripetersi anche con Cancelo, che dopo la sosta per le nazionali sarà la nuova freccia nell’arco nerazzurro, a partire dal derby contro il Milan in programma il 15 ottobre a San Siro.

Foto: sito ufficiale Inter