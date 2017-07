L’indiscrezione: Zapata, il Toro non molla. È la primissima scelta

Per il Torino Duvan Zapata è la primissima scelta per l’attacco, ve lo anticipammo in tempi non sospetti e lo confermiamo. Il Toro ha il sì totale del colombiano ed è sempre al lavoro per ridurre le distanze dal Napoli. I contatti sono continui, il club azzurro è sceso rispetto ai 25 milioni iniziali, mentre i granata erano partiti da una base di 15-16 più bonus per poi avvicinarsi ai 20. Ballano ancora 3-4 milioni, si ragiona sui bonus ma anche su un eventuale percentuale di una futura vendita. Il Toro per Zapata non molla, contando sulla volontà di Duvan di raggiungere Mihajlovic, per il quale il colombiano può giocare in coppia con Belotti. Ma è chiaro che, assicurandosi Zapata, in caso di cessione del Gallo il Toro avrebbe già in casa il sostituto.

Foto: tanopress