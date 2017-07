L’indiscrezione: Zapata, nessuna tensione con il Napoli. Dalla prossima settimana con il Toro…

Ci sono le notizie, certificate, prima delle illazioni. Le notizie: come già raccontato Duvan Zapata viaggia spedito verso il Toro, la settimana prossima si entrerà nel vivo. Operazione da 17-18 milioni più 3-4 di bonus, questo quanto messo in preventivo dal club granata. La valutazione del Napoli è di circa 25 milioni, non 30, e l’operazione Zapata aprirebbe il varco agli arrivi di Mario Rui (trattativa già completata) e Berenguer (in fase di definizione). Poi ci sono le illazioni che parlano di tensioni tra il colombiano e il Napoli. Nessuna tensione, piuttosto la volontà di risolvere in tempi rapidi il suo rapporto con il club azzurro per andare a giocare e per non correre rischi in allenamento, tant’è che oggi il centravanti ha lavorato a parte con il permesso del club. Si viaggia a velocità di crociera, molto presto si accelererà. E in ogni caso meglio le notizie, per tempo, piuttosto che le illazioni. Oppure le arrampicate della serie “Zapata insiste per andare al Torino”. Certo, ma se non ne parli da venti giorni…

Foto: Tanopress