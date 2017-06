L’indiscrezione: Zapata, l’Everton insisterà. E su Reina…

L’Everton in avanti deve liberare Lukaku, che reputa chiuso il suo ciclo a Goodison Park. Per la sostituzione del centravanti belga, i Toffees, come anticipatovi il 16 giugno, stanno vagliando il profilo di Duvan Zapata, reduce dall’esperienza biennale di Udine. Il nome di Zapata è in evidenza, l’Everton (in attesa di prendere una decisione definitiva su Niang, che ha altre caratteristiche) insisterà pur sapendo che la valutazione del Napoli è alta, pari almeno a 20 milioni di euro. Capitolo Reina: sono giorni decisivi, è probabile che entro la settimana si possa chiudere il tormentone, magari con un prolungamento per una ulteriore stagione. Le parti si sono ammorbidite rispetto ai recenti screzi, anche perché Pepe per Sarri è importante sia in campo che dentro lo spogliatoio. Per quanto concerne Mario Rui, la situazione è chiara: l’esterno portoghese vorrebbe giocarsi le sue carte a Roma, anche alla luce dell’infortunio occorso a Emerson Palmieri, ma il Napoli non ha intenzione di abbassare il pressing.