L’indiscrezione: Valencia, ultimo scatto per Murillo

Jeison Murillo e il Valencia, ultimo scatto del club spagnolo. Ieri vi avevamo raccontato che la richiesta iniziale dell’Inter, per il cartellino del difensore colombiano, era di 15 milioni, mentre la società di Peter Lim era partita da 9 più bonus per poi alzare la base fissa fino a 11 milioni. Adesso tra le parti balla esattamente un milione di base fissa e uno di bonus: il gap è realmente minimo e si può chiudere per una cifra totale di poco inferiore ai 15 milioni. Ultimo scatto del Valencia per Murillo, che ha ormai memorizzato che il suo ciclo in nerazzurro è al capolinea.

Foto: zimbio.com