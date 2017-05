L’indiscrezione: Thauvin e Simeone oggi fuori dalla lista Milan. Su Conti, Aleix Vidal e l’attaccante…

Musacchio-Kessie-Ricardo Rodriguez: non ci piace collezionare tanti nomi, ma meglio farne tre secchi (possibilmente in anticipo, come in questo caso) aspettando che vadano in porto. Il mercato del Milan conterrà altre cose, ma possiamo fin da ora escludere qualche nome: Thauvin e Simeone oggi non sono nella lista. Aleix Vidal piace, ma non è una novità visto che ci sono tracce da mesi e mesi sul web con conferme dell’intermediario. In questo momento il Milan continua a seguire Vidal, ma non si sente davanti a una concorrenza importante, compreso il Siviglia per un possibile ritorno. Tutto questo perché, come svelato lo scorso gennaio (quella sì una novità), il Milan è uno di quei tre club che hanno seguito Andrea Conti: gli altri due sono Napoli e Chelsea, strada facendo se ne sono aggiunti altri, ma i rossoneri lo monitorano da un pezzo – ormai cinque mesi – in attesa di una decisione definitiva. Capitolo attaccanti: Simeone non c’è (e c’è chi lo annuncia verso il Milan…), Kalinic è la quarta o quinta scelta, le attenzioni saranno rivolte nei riguardi di Morata, Aubameyang e Belotti, con viaggio in Germania già programmato per questa settimana e in attesa di conferme, considerato che il Wolfsburg si è complicato la vita in chiave salvezza. Tutto questo mentre, prima o poi, Lotito deciderà cosa fare di Keita, contratto in scadenza nel 2018. E fermo restando che il blitz nella Capitale di oggi ha coinvolto anche la Roma, con Leandro Paredes nel mirino.