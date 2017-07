Davide Santon e la Sampdoria, ve ne avevamo già parlato, ci sono novità sostanziali. E’ andato infatti in scena un incontro tra il club blucerchiato e l’entourage del terzino classe 1991. Santon ha memorizzato che per lui gli spazi all’Inter sarebbero ristretti e si è mostrato ben disposto nei confronti della destinazione Samp. Situazione ben avviati: fiducia per Santon alla Samp dopo il vertice odierno.

Foto: zimbio.com